Призёр Олимпийских игр Лоу решила взять паузу в карьере

Главный тренер женской сборной США Карч Кирай сообщил, что бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) Карста Лоу приняла решение на время приостановить карьеру. В сезоне-2017/18 она не будет выступать ни за один из клубов и займётся учёбой.

«Мы знаем, что Карста Лоу на время прекращает выступления. Она будет учиться в школе архитектуры», — приводит слова Кирая World of Volley.

24-летняя волейболистка в составе сборной США в 2015 году выиграла Гран-при, а в 2016-м стала серебряным призёром этих соревнований.