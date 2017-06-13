А. Волков подтвердил подписание контракта с санкт-петербургским «Зенитом»

Олимпийский чемпион 2012 года Александр Волков подтвердил информацию о том, что он продолжит карьеру в «Зените» из Санкт-Петербурга, а сам клуб подал заявку на участие в чемпионате России. Вторую половину минувшего сезона Волков провёл в московском «Динамо».

«Да, это так. «Зенит» подал заявку на участие в чемпионате», — приводит слова Волкова ТАСС.

Ранее сообщалось, что состав новой команды пополнят связующий Павел Панков, блокирующий Андрей Ащев, доигровщик Евгений Сивожелез и либеро Артём Зеленков.