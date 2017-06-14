«Динамо-Москва»: вклад Гранкина в успехи команды трудно измерить цифрами

Московское «Динамо» на своём официальном сайте подтвердило расторжение контракта с олимпийским чемпионом связующим Сергеем Гранкиным и пожелало волейболисту успехов в дальнейшей карьере. Накануне стало известно, что Сергей пополнил состав «Белогорья».

«Волейбольный клуб «Динамо» искренне благодарит Сергея за долгие годы выступления в составе нашей команды, за многочисленные красивые победы и важные титулы. Вклад в успехи московского «Динамо» такого опытного игрока, как Сергей Гранкин, трудно измерить цифрами набранных очков – гораздо важнее колоссальный игровой опыт и лидерские качества, которые он демонстрировал на протяжении всех лет выступления в «Динамо». Желаем Сергею успешного продолжения карьеры как на клубном уровне, так и в составе национальной сборной России», — говорится в сообщении.