Капранов: «ФАКЕЛ» отказался от участия в Кубке вызова

Директор нооуренгойского «ФАКЕЛА» Николай Капранов сообщил, что клуб отказался от участия в Кубке вызова. Вместо «ФАКЕЛА», занявшего пятое место в чемпионате России, сыграет шестая команда по итогам розыгрыша Суперлиги — «Газпром-Югра».

«Мы отказались от участия в Кубке вызова, потому что мы выиграли его в прошедшем сезоне, а до этого играли в финале. Мотивирующего фактора для парней снова играть в этом турнире мы не увидели. Будь уровень Кубка вызова повыше, можно было подумать, а сейчас нет смысла. Следующий шаг, наверное, Кубок ЕКВ, а в будущем мы мечтаем играть в Лиге чемпионов. В предстоящем сезоне решили сосредоточиться на внутреннем чемпионате – побольше времени уделять тренировкам, поменьше разъезжать», – цитирует Капранова «Спорт Бизнес Online».