«Енисей» в квалификации ЛЧ сыграет с победителем пары «Марица» — «ЛП Сало»

Бронзовый призёр чемпионата России среди женских команд красноярский «Енисей» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграет с победителем противостояния «Марица» (Болгария) — «ЛП Сало» (Финляндия). Это стало известно по итогам жеребьёвки, которая состоялась в Люксембурге 14 июня.

Первая встреча состоится на площадке соперника «Енисея» 7 ноября, ответная — в Красноярске 11 ноября.

Чемпион России московское «Динамо» и серебряный призёр казанское «Динамо» стартуют в Лиге чемпионов с группового этапа.