Стал известен состав сборной РФ на ЧМ U21 по пляжному волейболу

Международная федерация волейбола обнародовала предварительный состав участников молодёжного чемпионата мира U21 по пляжному волейболу, который состоится 11-16 июля в Нанкине (Китай), где в 2014 году проходили летние Олимпийские юношеские игры.

Россию на турнире, в котором участвуют игроки не старше 1997 года рождения, представят две мужские и две женские пары. Сергей Горбенко/Антон Сараев и Дарья Рудых/Елена Федюнова начнут соревнования с квалификации, а Александр Крамаренко/Денис Шекунов и Надежда Макрогузова/Светлана Холомина — с группового этапа.

На ЧМ U21 россиянки побеждали лишь однажды – в 2003 году. При этом Макрогузова/Холомина едут на турнир в качестве вице-чемпионок прошлогодних соревнований. Лучшее достижение российских мужчин (серебро) датировано 2014 годом.