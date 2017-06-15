Воронкова: многие говорили, что с уходом Гамовой произойдёт и распад команды

Волейболистка сборной России и казанского «Динамо» Ирина Воронкова рассказала, как команде Ришата Гилязутдинова удалось провести успешный сезон без Екатерины Гамовой, завершившей карьеру.

«Выигрыш Кубка России получился фееричным. До нынешнего успеха мы побеждали в 2012 году, прошло уже четыре года. Я думаю, что сказались удачный подбор игроков, собранный клубом, и характер команды. Уже тогда мы поняли про себя, что собрался очень дружный, слаженный коллектив, с характером, даже агрессией, я бы сказала. Ну, и сказалась работа, которую провёл с нами Ришат Сиразутдинович Гилязутдинов.

У нас не только Гамова ушла, ещё сразу шесть человек покинули прошлогодний состав. Пришло время поменять эпоху, хотя многие говорили, что с уходом Гамовой произойдёт и распад команды. Думаю, что пришедших игроков эти высказывания серьёзно зацепили, как и меня лично. Неужели мы без Гамовой ни на что не способны? Возможно, это и создавало некую агрессию, о которой я уже говорила, позволило нам показать сильный характер, главное, что у всех он есть. Могло сложиться так, что мы бы свалились в некую яму, но тут заслуга тренера, что он не позволил нам этого сделать. У всех собравшихся в команде игроков совпали цели, когда каждая из нас хотела добиться большой победы. Именно это стало фундаментом нашей второй победы в сезоне, в Кубке ЕКВ. Мы чувствовали себя слаженным коллективом, когда у кого-то что-то не получалось на площадке, ей все готовы были прийти на помощь, что игроки основы, что «скамейка». Не было раздражения от неудач, наоборот, доброжелательность, помощь от души. А это шло от нашего наставника, мне очень нравится манера его работы, общение с ним, когда он способен донести до игроков своё видение проблемы и способы её решения», — цитирует Воронкову «Спорт Бизнес Online”.