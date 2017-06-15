Баньоли: если «Урал» хочет играть в Лиге чемпионов, то нужно строить другой зал

Новый главный тренер уфимского «Урала» Даниэле Баньоли оценил ситуацию со спорткомплексом, в котором команды проводит домашние матчи. «Урал» принимает соперников в СДК «Динамо» вместимостью 700 человек.

«Да, я уже видел стадион. Он подходит для Суперлиги, но если мы хотим играть в Лиге чемпионов, то нужно строить другой зал. Это очевидно. Это будет большой целью на будущее. Но мы должны заработать этот зал. Ведь если у вас нет команды, заслуживающей Лиги чемпионов, то вам такой зал не нужен. Но если команда и клуб будут расти, то надо думать о новом зале. Это важно, потому что Башкирия – это важный регион в стране», – цитирует Баньоли «Спорт Бизнес Online».