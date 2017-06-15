Макрогузова и Холомина победили на старте ЧЕ U22 по пляжному волейболу

В Бадене (Австрия) стартовал молодёжный чемпионат Европы по пляжному волейболу в возрастной категории U22. На старте группового этапа россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина обыграли австрийский дуэт Роня Клингер / Дорина Клингер со счётом 2:0 (21:14, 21:15).

Пляжный волейбол. Чемпионат Европы U-22. Баден (Австрия). Женщины

Группа G. Первый тур

Надежда Макрогузова / Светлана Холомина (Россия) — Роня Клингер / Дорина Клингер (Австрия) — 2:0 (21:14, 21:15).

В мужских соревнованиях примут участие россияне Олег Стояновский и Артём Ярзуткин. Победители групп выйдут в 1/8 финала. Дуэты со вторых и третьих мест в группах сыграют в классическом плей-офф.