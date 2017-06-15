«Зенит» представил видео, посвящённое покинувшему клуб Сивожелезу

Казанский «Зенит» представил видео, посвящённое бывшему доигровщику команды Евгению Сивожелезу, — «Золотая» борода казанского «Зенита»! В составе команды из столицы Татарстана он выступал с 2011 года. С «Зенитом» Сивожелез четырежды выигрывал Лигу чемпионов, пять раз — чемпионат России, трижды завоёвывал Кубок России и четыре раза — Суперкубок страны.

В составе сборной России 30-летний волейболист выиграл чемпионат Европы, Мировую лигу, Кубок мира и Универсиаду.

Видео доступно в официальном аккаунте «Зенита» в Youtube