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«Зенит» представил видео, посвящённое покинувшему клуб Сивожелезу

15 июня 2017, четверг. 17:18. Волейбол

Казанский «Зенит» представил видео, посвящённое бывшему доигровщику команды Евгению Сивожелезу, — «Золотая» борода казанского «Зенита»! В составе команды из столицы Татарстана он выступал с 2011 года. С «Зенитом» Сивожелез четырежды выигрывал Лигу чемпионов, пять раз — чемпионат России, трижды завоёвывал Кубок России и четыре раза — Суперкубок страны.

В составе сборной России 30-летний волейболист выиграл чемпионат Европы, Мировую лигу, Кубок мира и Универсиаду.

Видео доступно в официальном аккаунте «Зенита» в Youtube

Источник: Официальный канал МВК "Зенит" (Казань) на Youtube Сообщить об ошибке
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МВК Зенит-Казань Евгений Сивожелез
Новости. Волейбол
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