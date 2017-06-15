Сборная США победила иранцев на этапе Мировой лиги в Польше

Мужская сборная США в первом туре этапа первого дивизиона Мировой лиги в Катовице в трёх партиях переиграла команду Ирана. Подопечные Джона Спироу одержали третью победу в семи встречах, а азиатская дружина потерпела четвёртое поражение.

В группе H1 также выступают сборные России и Польши. Их матч начнётся в 21:25 по московскому времени. В пятницу, 16 июня, россияне сыграют с американцами, а иранцы — с поляками.

Мужчины. Мировая лига. Первый дивизион

Группа H1. 1-й тур

Иран — США — 0:3 (17:25, 22:25, 28:30).