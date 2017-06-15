Уколова и Барсук разгромили норвежек на этапе Мирового тура в Гааге

Россиянки Евгения Уколова и Анастасия Барсук во втором туре группового этапа турнира категории «3 звезды» Мирового тура по пляжному волейболу в Гааге разгромили норвежек Ингрид Лунде и Одe-Йоханну Улвесет.

В первой встрече Евгения и Анастасия уступили в трёх партиях соперницам из Австралии, а в заключительном туре встретятся с бразильянками.

Пляжный волейбол. Мировой тур. Турнир категории «3 звезды». Гаага, Нидерланды

Группа F. 2-й тур

И. Лунде/О. Улвесет (Норвегия) — Е. Уколова/А. Барсук (Россия) — 0:2 (13:21, 17:21).