Сборная России в трёх сетах победила Польшу в Мировой лиге

Мужская сборная России в первом туре этапа первого дивизиона Мировой лиги в Катовице в трёх партиях победила команду Польши. Самым результативным волейболистом встречи стал Максим Жигалов, набравший 16 очков.

Подопечные Сергея Шляпникова выиграл третью встречу из семи, а команда Фердинандо де Джорджи потерпела третье поражение. В субботу, 17 июня, россияне сыграют с американцами, а поляки — с иранцами.

Мужчины. Мировая лига. Первый дивизион

Группа H1. Катовице, Польша. 1-й тур

Польша — Россия — 0:3 (22:25, 17:25, 21:25).