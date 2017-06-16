Ковалёв: такой счёт матча с Польшей стал для нас сюрпризом

Капитан сборной России Дмитрий Ковалёв поделился впечатлениями после победы над командой Польши в матче Мировой лиги в Катовице со счётом 3:0 (25:22, 25:17, 25:21). Подопечные Сергея Шляпникова выиграли третью встречу из семи, а команда Фердинандо де Джорджи потерпела третье поражение. 17 июня россияне сыграют с американцами, а поляки — с иранцами.

«Мы очень рады этой победе. Победителей не судят, но, если честно, такой счёт стал для нас сюрпризом», — приводит слова Ковалёва официальный сайт Международной федерации волейбола.