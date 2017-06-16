Красильников и Лямин одержали вторую победу кряду на этапе Мирового тура в Гааге

В Гааге (Нидерланды) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу. Россияне Вячеслав Красильников и Никита Лямин во втором туре группового этапа обыграли поляков Михала Брыля и Гжегожа Фижалека со счётом 2:0 (21:15, 21:14). Накануне россияне одолели немцев Лоренца Шуманна и Юлиуса Толе со счётом 2:1 (21:18, 18:21, 15:12).

Красильников и Лямин вышли в плей-офф соревнований. Этап Мирового тура в Гааге завершится 18 июня.

На прошедшем этапе Мирового тура в Москве Вячеслав и Никита стали вторыми.