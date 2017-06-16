Куркаев: Власов поскользнулся на мокром следе от футболки Волкова

Центральный блокирующий сборной России Ильяс Куркаев поделился впечатлениями после победы над командой Польши в матче Мировой лиги в Катовице со счётом 3:0 (25:22, 25:17, 25:21) и рассказал о травме Ильи Власова.

«Можно сказать, что счёт 3:0 стал неожиданностью, учитывая, что они играли дома, да ещё при такой поддержке. Думали, что борьба будет более упорной и матч получится длинным. Но поляки сами много ошибались, отдали нам игру, а мы пытались просто держать свой уровень, стабильно подавать и цеплять их блоком.

Думаю, что эта игра и второй отрезок матча против Италии у нас в командном плане лучше всего получились. На площадке чувствовалась атмосфера взаимовыручки, мы действовали как одно целое и шли вперёд друг за друга.

Травма Ильи Власова — это очень неприятная ситуация, и в такие моменты хочется биться за партнёра, показать, что он не зря тут впахивал. Я думаю, что наша победа станет для него хорошей поддержкой. На площадке был мокрый след от футболки Димы Волкова, на котором Илья поскользнулся, приземлившись с блока. Надеюсь, что всё для него обойдётся», — цитирует Куркаева «Советский спорт».