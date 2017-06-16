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«Пляжницы» Абалакина и Дабижа проиграли в первом раунде турнира в Китае

16 июня 2017, пятница. 14:15. Волейбол

Россиянки Юлия Абалакина и Ксения Дабижа проиграли в первом раунде этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Нанкине (Китай). На старте соревнований они уступили чешской паре Мартина Боннерова / Сарка Накладалова со счётом 0:2 (19:21, 18:21).

Абалакина/Дабижа были единственными представительницами России на этом этапе. Турнир в Нанкине завершится 18 июня.

В эти дни также проходит этап Мирового тура в Гааге (Нидерланды) с участием российских пар. Борьбу продолжают дуэты Евгения Уколова / Анастасия Барсук и Екатерина Бирлова / Ольга Мотрич.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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