«Пляжницы» Абалакина и Дабижа проиграли в первом раунде турнира в Китае

Россиянки Юлия Абалакина и Ксения Дабижа проиграли в первом раунде этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Нанкине (Китай). На старте соревнований они уступили чешской паре Мартина Боннерова / Сарка Накладалова со счётом 0:2 (19:21, 18:21).

Абалакина/Дабижа были единственными представительницами России на этом этапе. Турнир в Нанкине завершится 18 июня.

В эти дни также проходит этап Мирового тура в Гааге (Нидерланды) с участием российских пар. Борьбу продолжают дуэты Евгения Уколова / Анастасия Барсук и Екатерина Бирлова / Ольга Мотрич.