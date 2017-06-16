Бирлова и Мотрич проиграли в первом раунде плей-офф на турнире в Гааге

В Гааге (Нидерланды) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу. В матче первого раунда плей-офф россиянки Екатерина Бирлова и Ольга Мотрич потерпели поражение от бразильянок Лариссы и Талиты со счётом 1:2 (21:19, 11:21, 9:15).

Пляжный волейбол. Этап Мирового тура. Гаага. Женщины

Плей-офф. Первый раунд

Ларисса/Талита (Бразилия) — Екатерина Бирлова / Ольга Мотрич (Россия) — 2:1 (19:21, 21:11, 15:9).

Позже в первом раунде плей-офф россиянки Евгения Уколова и Анастасия Барсук встретятся с канадками Хитер Бэнсли и Брэнди Уилкерсон.