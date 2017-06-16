Уколова и Барсук уступили в первом раунде плей-офф на этапе МТ в Гааге

В Гааге (Нидерланды) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу. В матче первого раунда плей-офф россиянки Евгения Уколова и Анастасия Барсук потерпели поражение от представительниц Канады Хитер Бэнсли и Брэнди Уилкерсон со счётом 1:2 (16:21, 21:17, 14:16).
Пляжный волейбол. Этап Мирового тура. Гаага. Женщины
Плей-офф. Первый раунд
Хитер Бэнсли / Брэнди Уилкерсон (Канада) — Евгения Уколова / Анастасия Барсук (Россия) — 2:1 (21:16, 17:21, 16:14)
Ранее в первом раунде плей-офф потерпели поражение россиянки Екатерина Бирлова и Ольга Мотрич.