Де Джорджи: сборная Польши в матче с Россией играла хуже некуда

Главный тренер мужской сборной Польши Фердинандо де Джорджи поделился эмоциями после поражения от россиян в матче Мировой лиги в Катовице со счётом 0:3 (22:25, 17:25, 21:25).

«Я очень разочарован нашей игрой в этом матче. Так проигрывать перед своими болельщиками — это плохо. Мы играли хуже некуда и никаких оправданий быть не может. В первом сете у нас был шанс, и мы старались бороться. Но сейчас самое важное — восстановиться и забыть об этом матче. Наша следующая цель — одержать победу в субботу», — цитирует де Джорджи официальный сайт FIVB.