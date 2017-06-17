Жигалов: в Польше люди гораздо лучше знают и любят волейбол, чем в России

Диагональный сборной России по волейболу Максим Жигалов сравнил интерес к волейболу в России и Польше.



«Всегда здорово, когда на матчи приходит так много зрителей. Это говорит о том, что народу волейбол интересен, и это добавляет положительных эмоций, когда ты находишься на площадке. При этом не важно, за кого трибуны болеют. Создаётся замечательная атмосфера, чувствуешь себя так, как будто оказался на празднике, и это вдвойне приятно.



Не могу сказать, что я устал от болельщиков. Такое внимание действительно приятно и непривычно одновременно. В Польше люди гораздо лучше знают и любят волейбол, чем в России, в процентном отношении. Для них это спорт номер один», — приводит слова Жигалова «Советский спорт в Санкт-Петербурге».