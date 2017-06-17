«Пляжники» Красильников и Лямин прошли в третий круг на этапе Мирового тура

Россияне Вячеслав Красильников и Никита Лямин одержали победу над австрийцами Томасом Кунертом и Кристофером Дресслером со счётом 2:0 во втором круге этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в Гааге.



В третьем раунде Вячеслав и Никита померятся силами с соперниками из Нидерландов — Александром Брауэром и Робертом Меувсеном.



Пляжный волейбол. Этап Мирового тура. Гаага, Нидерланды

Мужчины. Групповой этап. Второй тур



Вячеслав Красильников/Никита Лямин (Россия) — Томас Кунерт/Кристофер Дресслер (Австрия) — 2:0 (21:18, 21:16).