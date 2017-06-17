Сборная России по волейболу на тай-брейке обыграла США в Мировой лиге

Мужская сборная России по волейболу одержала вторую победу в рамках третьего игрового уик-энда Мировой лиги – 2017, который команды группы Н1 проводят в Польше. В матче второго тура подопечные Сергея Шляпникова на тай-брейке взяли верх над командой США (3:2). 22 очка принес российской команде Егор Клюка, 17 очков записал на свой счет Максим Жигалов. 6 очков на блоке заработал Ильяс Куркаев.

В первый день игрового уик-энда сборная России обыграла команду Польши (3:0), а американцы взяли верх над Ираном (3:0).

Волейбол. Мировая лига. Третий уик-энд. Группа Н1. 2-й тур

США – Россия – 2:3 (29:31, 25:17, 19:25, 29:27, 13:15).