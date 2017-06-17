«Пляжники» Красильников и Лямин вышли в финал этапа МТ в Нидерландах

Россияне Вячеслав Красильников и Никита Лямин в двух партиях одержали победу над швейцарцами Нико Беелером и Марко Краттигером со счётом 2:0 (21:18, 21:18) в полуфинале этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Гааге и вышли в финал соревнований.

За титул сильнейшая российская пара сыграет 18 июня с испанским дуэтом Пабло Эррера/Адриан Гавира.

Пляжный волейбол. Этап Мирового тура. Гаага, Нидерланды

Полуфинал

Вячеслав Красильников/Никита Лямин (Россия) — Нико Беелер/Марко Краттигер (Швейцария) — 2:0 (21:18, 21:18).