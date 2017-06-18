Сборная Польши по волейболу обыграла Иран в Мировой лиге

Мужская сборная Польши по волейболу одержала первую победу в рамках домашнего уик-энда Мировой лиги – 2017. В матче второго тура в группе Н1 действующие чемпионы мира в трех партиях победи команду Ирана со счётом 3:0 (25:17, 25:18, 25:22).

В первый день третьего игрового уик-энда сборная Польши уступила команде России (0:3), а Иран проиграл американцам (0:3).

В сводной турнирной таблице первой мировой группы сборная Польши занимает пятое место, команда Ирана – на десятой позиции.

Волейбол. Мировая лига. Третий уик-энд. Группа Н1. 2-й тур

Польша — Иран – 3:0 (25:17, 25:18, 25:22).