Шляпников: у сборной России хорошее настроение после побед над Польшей и США

Главный тренер мужской сборной России Сергей Шляпников прокомментировал победу своей команды над США (3:2) в матче второго тура третьего игрового уик-энда Мировой лиги. Этой победой сборная России прервала восьмиматчевую серию поражений от американцев, продолжавшуюся три года.

«Сегодня на площадке мы отдали много сил, но мы рады этой победе. У волейболистов сборной России хорошее настроение после побед над Польшей и США», – приводит слова Шляпникова официальный сайт турнира.

Перед заключительным матчем группового этапа сборная России занимает шестое место в сводной турнирной таблице первой группы Мировой лиги. В заключительном матче группового этапа подопечные Шляпникова 18 июня сыграют с командой Ирана.