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Сборная Болгарии на тай-брейке одолела Сербию в Мировой лиге

18 июня 2017, воскресенье. 00:37. Волейбол

Мужская сборная Болгарии по волейболу одержала первую победу в рамках третьего игрового уик-энда Мировой лиги – 2017, который команды группы G1 проводят в Аргентине. Во втором туре болгары на тай-брейке взяли верх над сербами со счётом 3:2 (25:18, 20:25, 25:23, 24:26, 15:12).

Накануне болгары уступили бразильцам (0:3), а сербы одолели аргентинцев (3:2).

В сводной турнирной таблице первой группы Мировой лиги Сербия после 8 матчей из 9 занимает второе место, болгары – на седьмой позиции, уступая одно очко сборной России.

Волейбол. Мировая лига. Третий уик-энд. Группа G1. 2-й тур. Аргентина

Болгария – Сербия – 3:2 (25:18, 20:25, 25:23, 24:26, 15:12).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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