Куркаев: в 5-й партии настроились выполнить каждый элемент от и до

Центральный блокирующий сборной России по волейболу Ильяс Куркаев рассказал об установке тренерского штаба перед решающим сетом в матче против США (3:2). Победа над американцами стала первой для сборной России за три года.

«Тренер сказал, чтобы, в первую очередь, мы вышли сконцентрированными. Потому что в четвёртом сете немного упустили соперника на выбитых мячах, хотя могли навязать борьбу на блоке. Там была ситуация, когда у нас получилась хорошая подача, но блок не сработал и страховка тоже. На пятую партию выходили с настроем сыграть дисциплинированно и выполнить каждый элемент от и до», — приводит слова Куркаева «Советский спорт».