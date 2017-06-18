Дуэты Стояновский /Ярзуткин и Макрогузова / Холомина вышли в полуфинал ЧЕ U22

В Бадене (Австрия) продолжается молодёжный чемпионат Европы по пляжному волейболу в возрастной категории U22. Российские пары Олег Стояновский / Артём Ярзуткин и Надежда Макрогузова / Светлана Холомина в своих группах заняли первое место и стартовали в плей-офф с 1/8 финала, победив греков Ангелоса Мандилариса и Василеоса Мандилариса со счётом 2:0 (21:13, 21:16).

В четвертьфинале россияне обыграли поляков Матеуша Пашковского и Матеуша Лысиковского со счётом 2:0 (24:22, 21:17).

Макрогузова и Холомина в 1/8 финала обыграли представительниц Беларуси Викторию Шалаевскую и Викторию Секретову — 2:0 (23:21, 21:10), а в четвертьфинале — чешек Терезу Котласову и Даниэлу Ресову — 2:0 (21:15, 21:15).