Сборная Канады обыграла итальянцев в матче Мировой лиги в Антверпене

Мужская сборная Канады в матче первого дивизиона Мировой лиги в Антверпене (Бельгия) в четырёх партиях обыграла команду Италии со счётом 3:1 (20:25, 25:22, 25:14, 25:22). Для канадцев эта победа стала пятой в девяти матчах, итальянские волейболисты потерпели седьмое поражение. Обе команды выйти в финальный раунд соревнований не смогли.

Мировая лига. Мужчины. Первый дивизион. Антверпен, Бельгия

Канада — Италия — 3:1 (20:25, 25:22, 25:14, 25:22)

«Финал шести» Мировой лиги – 2017 состоится в Куритибе (Бразилия) 4-8 июля.