Сборная Китая одолела японцев в матче второго дивизиона Мировой лиги

Мужская сборная Китая в матче второго дивизиона Мировой лиги в Куньшане (Китай) в пяти партиях одолела команду Японии со счётом 3:2 (20:25, 28:26, 17:25, 25:22, 17:15). Для хозяев этапа эта победа стала пятой в девяти встречах, команда Японии потерпела четвёртое поражение.

Мировая лига. Мужчины. Второй дивизион. Группа G. Куньшань, Китай

Китай — Япония — 3:2 (20:25, 28:26, 17:25, 25:22, 17:15).

Финальный раунд соревнований во втором дивизионе Мировой лиги 2017 года состоится в Австралии 24-25 июня.