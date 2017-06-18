Франция разгромила Бельгию в Мировой лиге и вышла в «Финал шести» с 1-го места

Мужская сборная Франции по волейболу одержала вторую победу в рамках третьего игрового уик-энда розыгрыша Мировой лиги – 2017, матчи которого лидеры соревнований проводят в Бельгии. В третьем туре французы разгромили хозяев площадки со счётом 3:0 (25:21, 25:16, 25:16).

В первом туре уик-энда сборная Франции уступила итальянцам – 2:3. Это поражение стало единственным для французов на групповом этапе соревнований, который они уверенно выиграли, одержав восемь побед в девяти матчах.

Бельгийцы в рамках домашнего уик-энда обыграли только итальянцев — 3:1. С 4 победами в активе бельгийцы на данный момент занимают пятое место в сводной турнирной таблице первой группы. В случае побед в сегодняшних матчах бельгийцев могут обойти сразу три команды: Польши, России и Болгарии.

Волейбол. Мировая лига. Третий уик-энд. Группа I1. 3-й тур. Бельгия

Франция – Бельгия — 3:0 (25:21, 25:16, 25:16).