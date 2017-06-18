Красильников и Лямин выиграли этап Мирового тура по пляжному волейболу в Гааге

Россияне Вячеслав Красильников и Никита Лямин одержали победу над испанцами Пабло Эррерой и Адрианом Гавирой со счётом 2:0 в финале этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который проходил в Гааге. В матче за третье место итальянцы Паоло Николаи и Даниэле Лупо одержали верх над швейцарцами Нико Беелером и Марко Краттигером, победив их со счётом 2:0.



Пляжный волейбол. Мужчины. Этап Мирового тура. Гаага, Нидерланды

Финал



Пабло Эррера/Адриан Гавира (Испания) — Вячеслав Красильников/Никита Лямин (Россия) — 0:2 (21:23, 20:22).



Матч за третье место



Паоло Николаи/Даниэле Лупо (Италия) — Нико Беелер/Марко Краттигер (Швейцария) — 2:0 (21:18, 21:15).