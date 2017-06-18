Ярзуткин и Стояновский выиграли ЧЕ по пляжному волейболу U22 в Бадене

Россияне Артём Ярзуткин и Олег Стояновский одержали победу над норвежцами Матиасом Бернтсеном и Андерсом Бернтсеном Молой со счётом 2:1 в финале молодёжного чемпионата Европы среди игроков не старше 22 лет, который проходит в Австрии.



Бронзовые медали завоевали австрийцы Мориц Приштауц и Пауль Бухеггер, обыгравшие французов Арно Лозье и Арно Готье-Рата со счётом 2:0.



Пляжный волейбол. Чемпионат Европы U22. Баден, Австрия

Финал



Артём Ярзуткин/Олег Стояновский (Россия) — Матиас Бернтсен и Андерс Бернтсен Мола 2-1 (21:14, 17:21, 17:15).