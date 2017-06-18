Ковалёв: мало кто ожидал такого результата от нас, но мы верили

Капитан сборной России по волейболу связующий Дмитрий Ковалёв подвёл итоги третьего игрового уик-энда Мировой лиги — 2017, в ходе которого сборная России выиграла все три матча и в результате вышла в «Финал шести».

«Я думаю, что на этом этапе у нас получилось реализовать всё, чтобы было задумано. Итог всем известен – у нас три победы. В команде все довольны, все дотерпели, несмотря на усталость и большое количество травм у ребят. Мне кажется, что мало кто ожидал такого результата от нас, но мы верили. В итоге вера и наше желание победили. За эту неделю появилось ощущение, что мы стали сплочённее», – приводит слова Ковалёва «Советский спорт».