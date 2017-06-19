Колакович: сборная Ирана играла хорошо, но для победы над РФ нужно нечто большее

Главный тренер сборной Ирана Игор Колакович прокомментировал поражение от команды России в матче Мировой лиги в Катовице. Подопечные Сергея Шляпникова оказались сильнее со счётом 3:0 (26:24, 25:18, 25:18) и вышли в «Финал шести». Иранцы не смогли пройти в финальный раунд соревнований.

«Этот матч не имел особо принципиального значения для нас, потому что уже было известно — в «Финал шести» мы не попадаем. Для России же это была очень важная игра. Сборная России — большая команда, что и подтвердилось сегодня и по ходу всего турнира. На этом этапе они обыграли всех соперников.

У меня был шанс выпустить на площадку неосновных игроков. Раньше они проводили на площадке не так много времени на крупнейших соревнованиях. Думаю, они отлично воспользовались предоставленной возможностью. Они показали хороший волейбол, но для победы над Россией нужно нечто большее. Я доволен тем, как команда боролась до середины второго сета», — цитирует Колаковича официальный сайт FIVB.