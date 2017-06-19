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Колакович: сборная Ирана играла хорошо, но для победы над РФ нужно нечто большее

19 июня 2017, понедельник. 15:24. Волейбол

Главный тренер сборной Ирана Игор Колакович прокомментировал поражение от команды России в матче Мировой лиги в Катовице. Подопечные Сергея Шляпникова оказались сильнее со счётом 3:0 (26:24, 25:18, 25:18) и вышли в «Финал шести». Иранцы не смогли пройти в финальный раунд соревнований.

«Этот матч не имел особо принципиального значения для нас, потому что уже было известно — в «Финал шести» мы не попадаем. Для России же это была очень важная игра. Сборная России — большая команда, что и подтвердилось сегодня и по ходу всего турнира. На этом этапе они обыграли всех соперников.

У меня был шанс выпустить на площадку неосновных игроков. Раньше они проводили на площадке не так много времени на крупнейших соревнованиях. Думаю, они отлично воспользовались предоставленной возможностью. Они показали хороший волейбол, но для победы над Россией нужно нечто большее. Я доволен тем, как команда боролась до середины второго сета», — цитирует Колаковича официальный сайт FIVB.

Три шага до Куритибы. Как сборная России вышла в Финал шести
Мужская сборная России по волейболу не отдала полурезервному составу Ирана ни одной партии и шагнула в «Финал шести» Мировой лиги.
Источник: Официальный сайт Международной федерации волейбола Сообщить об ошибке
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Мужская сборная Ирана — Волейбол Мужская сборная России - Волейбол Мировая лига
Новости. Волейбол
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