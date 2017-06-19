Зеленков: в Бразилию можно ехать за результатом. Почему бы и нет?

Либеро сборной России по волейболу Артём Зеленков прокомментировал выход команды в «Финал шести» Мировой лиги, который пройдёт в Бразилии.

«Наверное, для каждого это, не скажу, что максимум, но первый шаг к вершине. Туда можно ехать за результатом. Почему бы и нет? У нас команда молодая. Сейчас мы восстановимся, подготовимся. Думаю, туда мы приедем в хорошей форме. Поборемся со всеми там. Почему бы не попасть в призы, а может быть, и выиграть? Посмотрим. Все очень хотели этого. Слава богу, что попали туда. Перелёт и дополнительная нагрузка? Это нас не волновало. Речь идёт о финале. Наоборот, это интересно. Надеюсь, у нас получится сыграть четыре игры, а не две.

Доволен тем, что я играл, что есть такая возможность – выходить сейчас и играть весь матч в составе сборной России. Это очень большой опыт для меня. Надеюсь, что, работая, буду ещё прибавлять. Понятное дело, не могу сказать, что доволен своей игрой. В каких-то ситуациях были позитивные моменты, но если брать в общем, то надо добавлять. В первую очерёдь в приёме. В команде же всё хорошо, у всех хорошо. Коллектив собрался нормальный, поэтому играть довольно-таки комфортно», — приводит слова Зеленкова «Красная звезда».