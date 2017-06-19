Клюка: думать, что мы уже короли, неправильно

Доигровщик сборной России по волейболу Егор Клюка прокомментировал итоги группового турнира Мировой лиги и выход в «Финал шести», который состоится в Бразилии.

«Какие чувства от завоевания путёвки в Куритибу? Ещё рано делать выводы. Думать, что мы уже короли, неправильно. Выйдем там и будем работать. Там уже и спросите, какие возникают чувства.

В этом году поднялись на ступеньку выше в Мировой лиге. Радует, что есть поступательное движение вверх. Молодцы, что сыграли командой. Рад за всех. Сыграли и получили удовольствие от игры. Закончили этот этап вот так – выиграли все матчи! О своей игре скажу, что всегда хочется большего, но важно то, что есть какое-то движение вперёд. Я его чувствую. Внутри чувствую себя увереннее. Считаю, это многого стоит. А добавить в технических элементах возможно», — приводит слова Клюки «Красная звезда».