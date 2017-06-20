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Стояновский: мы лучше действовали на блоке и в защите. Это стало ключом к успеху

20 июня 2017, вторник. 11:21. Волейбол

Российский «пляжник» Олег Стояновский поделился впечатлениями после победы на чемпионате Европы U22 в Бадене. В финале Стояновский и Артём Ярзуткин одолели норвежцев Матиаса Бернтсена и Андерса Бернтсена Мола со счётом 2:1 (21:14, 17:21, 17:15).

«Ощущения просто прекрасные! Мы во второй раз выиграли чемпионат Европы, это здорово. Финал получился непростым, потому что ребята из Норвегии очень сильны. Но мы сумели одолеть их и очень этому рады. Полуфинал с австрийской парой также был тяжёлым. Мы лучше действовали на блоке и в защите. Это и стало ключом к успеху», — цитирует Стояновского официальный сайт ЕКВ.

Ярзуткин и Стояновский выиграли ЧЕ по пляжному волейболу U22 в Бадене
Источник: CEV - The European Volleyball Confederation Сообщить об ошибке
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