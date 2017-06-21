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Касторнов: у меня был игрок, зарабатывавший около 200 тыс. евро в Высшей лиге А

21 июня 2017, среда. 09:38. Волейбол

Известный волейбольный агент Владимир Касторнов рассказал о нынешней финансовой ситуации в российском волейболе и признался, что не понимает чрезмерного пиетета руководителей клубов к иностранным игрокам.

«К большой радости, падение волейбольного рынка прекратилось. У спонсоров и губернаторов вновь появились амбиции, кроме того, серьёзно подтянул рынок вновь созданный питерский «Зенит». Не сказать, что деньги в наш волейбол вернулись в том же объёме, в котором были в своё время, но они хотя бы перестали уменьшаться. Зато сейчас нет неадекватных контрактов – все получают столько, сколько они реально стоят.

В жирные для нас годы, когда денег в российском волейболе было очень много, люди, полировавшие скамейку запасных, совершенно спокойно могли подписать новый контракт с увеличением зарплаты! Понимаете всю абсурдность этого!? Это было сплошь и рядом. Не называя имён, могу сказать, что у меня был игрок, который зарабатывал порядка 200 тыс. евро в Высшей лиге А! Это зарплата была сопоставима с очень хорошим контрактом в итальянской серии А1.

Весь европейский волейбольный бомонд стремился к нам, причём контракты подписывались с так называемой «российской наценкой». Те, кто в Европе играл за 200 тыс евро, отказывался ехать к нам меньше чем за 600 тыс. Считаю, что наши клубы избаловали легионеров. У нас большинство руководителей и спонсоров ещё из Советского Союза и у них почему-то до сих пор сохраняется какой-то пиетет к иностранцам. Мы почему-то и денег иностранцам даём больше, хотя играют они хуже, и пылинки с них сдуваем. Конечно я не имею ввиду таких звёзд как Вильфредо Леон или Мэттью Андерсон, но никогда не понимал покупку иностранца стоимостью более 500 тыс долларов в команду, которая даже в первую шестёрку чемпионата не попадала. Но амбиции спонсоров в то время зашкаливали.

Я убеждён, что нам надо переставать влюбляться в иностранцев. Нужно внимательнее относиться к своим игрокам и требовательнее к иностранцам – будет нормально. Тогда к российской волейбольной тусовке будут относиться с куда большим уважением, чем сейчас. «У вас там Сибирь, холодно, плохие залы, хреновые отели, мы не поедем», – говорят обычно легионеры, выбивая контракты. Ребята, не приедете, ну и ладно! Я, может быть, слишком категоричен, но порой я не понимаю некоторые трансферы. Легионер далеко не всегда гарантия результата. Возможно, иногда стоит потратить деньги на свою школу, вырастить игрока, а потом, при желании, выгодно его продать», — цитирует Касторнова «Спорт Бизнес Online».

Источник: Спорт Бизнес Online Сообщить об ошибке
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Теги
Вильфредо Леон Мэтью Андерсон
Новости. Волейбол
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