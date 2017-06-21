36-летняя итальянка Чентони может продолжить карьеру в чемпионате России

36-летняя итальянская диагональная Надя Чентони приняла решение покинуть турецкий «Галатасарай» после трёх проведённых в клубе сезонов. Ранее она вступала за французский клуб «Канны».

«Спасибо «Галатасараю» за три поразительных сезона. Клуб, тренерский штаб, игроки и болельщики — для меня было мечтой играть в Стамбуле. Мы сделали это все вместе», — написала Чентони в своём «Инстаграме».

По информации World of Volley, двукратный призёр Гран-при, серебряная медалистка чемпионата Европы 2005 года может продолжить карьеру в Турции, Италии или России.