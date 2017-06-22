Робертланди Симон может сыграть за сборную Канады на Олимпиаде-2020

Кубинский центральный блокирующий Робертланди Симон на прошлой неделе летал в Канаду для встречи с руководством национальной федерации волейбола, сообщает Volley Wood. По данным источника, стороны обсуждали возможность выступления 30-летнего игрока за сборную Канады на Олимпийских играх 2020 года.

Симон дебютировал в сборной Кубы в возрасте 17 и в течение пяти лет был её капитаном. В 2010 году он стал серебряным медалистом чемпионата мира и был признан лучшим блокирующим турнира. После этого кубинец покинул родную страну.