Шевченко: у Шляпникова не было никаких сомнений, что команда заиграет

Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко оценил выступление мужской сборной России в Мировой лиге — 2017. Подопечные Сергея Шляпникова выиграли пять матчей из девяти и вышли в «Финал шести». На групповом этапе финала россияне сыграют с командами Бразилии и Канады.

«Бросалось в глаза, что ребята по-настоящему стараются. Далеко не всё получалось по части игрового рисунка, но было понятно, что команда способна выйти на другой уровень. Для любого молодого коллектива взлёты и падения – нормальное дело. Например, первые два сета против Болгарии получились великолепными, а затем три – проиграны. Чувствовалось, что нужна тяжёлая игра, переломив которую, ребята убедятся, что способны на многое. Таковым стал матч против Италии. У нас самих получалось далеко не всё, но, дожав соперника, команда поверила в себя. И это проявилось уже в следующем матче с Польшей.

У Шляпникова не было никаких сомнений, что команда заиграет. Все команды Шляпникова основываются на дисциплине. Как игровой, так и бытовой. У него довольно серьёзные требования. На протяжении всей своей карьеры он был верен принципу, согласно которому дисциплина бьёт класс. Насколько я понимаю, определённое время потребовалось на то, чтобы его тренерская структура устоялась в сборной и все к ней привыкли", — цитирует Шевченко «Спорт-экспресс».