Касторнов: Гранкину нужно было сделать шаг вперёд, сменить обстановку

Известный волейбольный агент Владимир Касторнов прокомментировал переход олимпийского чемпиона связующего Сергея Гранкина из московского «Динамо» в белгородское «Белогорье».

«Я считаю, что это самый знаковый и громкий переход этого межсезонья точно, а возможно, и не только этого. Сергей очень долго играл в «Динамо» и очень многого достиг с этим клубом. Был его многолетним капитаном и стержневым игроком. Он очень многое дал команде, но столько же и получил, за что, конечно, большое человеческое спасибо руководству клуба. В «Динамо» вырос связующий сборной, с которой она выиграла Олимпиаду. Гранкин и «Динамо» – часть совместной волейбольной истории. И эту историю никто уже не сможет перечеркнуть или стереть, она останется во времени. Но всё когда-нибудь заканчивается. Сергею надо было сделать шаг вперёд, сменить обстановку и со стороны спокойно взглянуть на ситуацию. Я считаю, что это всем пойдёт только на пользу. Всё прошло по обоюдному согласию, без каких-либо конфликтов или интриг. Никакой финансовой составляющей под расторжением, разумеется, тоже нет, не такие у всех отношения.

Выбор «Белогорья» не был случайным. Это топовый клуб который всегда ставит перед собой самые высокие задачи, а именно достижение таких результатов и есть основная цель всей спортивной карьеры Сергея. Поэтому я искренне желаю и ему, и «Белогорью» успеха в новом сезоне. Ну и конечно, отдельное спасибо Геннадию Шипулину, который моментально отозвался на предложение обсудить возможный переход Сергея, и в кратчайшие сроки я смог договориться с Белгородом по всем пунктам контракта и подписать его. Контракт пока рассчитан на один сезон, но именно он и покажет нам дальнейший вектор развития карьеры Сергея», — цитирует Касторнова «Спорт Бизнес Online».