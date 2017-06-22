Бирлова и Макрогузова вышли в финал квалификации турнира в Бадене

В Бадене (Австрия) стартовал турнир по пляжному волейболу категории «Мастерс». На старте квалификации женских соревнований россиянки Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова обыграла хозяек турнира Валери Тойфль и Катарину Алмер со счётом 2:0 (21:15, 21:19).

В финале отборочных соревнований россиянки сыграют с представительницами Италии Мартой Менегатти и Ребеккой Дианой Перри.

Евгения Уколова и Анастасия Барсук встретятся с голландками Жольен Синнема и Джой Стуббе. Матчи основной сетки стартуют 23 июня.