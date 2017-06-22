Бывший игрок «ФАКЕЛА» Винярский стал помощником главного тренера «Скры»

Бывший доигровщик новоуренгойского «ФАКЕЛА» и сборной Польши Михал Винярский был назначен помощником главного тренера «Скры», сообщает официальный сайт польского клуба.



Винярский объявил о завершении спортивной карьеры два месяца назад. Будучи игроком, Михал выступал в составе «Скры» с 2005 по 2006, с 2009 по 2013 и с 2014 по 2017 год — в общей сложности восемь лет. Сезон-2013/14 он провёл в «ФАКЕЛЕ». Винярский трижды становился чемпионом Польши, четырежды завоёвывал Кубок Польши, а также дважды — Суперкубок Польши. В составе итальянского «Трентино» он выигрывал чемпионат Италии и Лигу чемпионов.