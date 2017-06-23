Гулинелли может войти в тренерский штаб «Белогорья»

Известный итальянский специалист Флавио Гулинелли будет работать в тренерском штабе «Белогорья» в первой половине сезона-2017/18, сообщает La Gazzetta dello Sport. 59-летний тренер уже работал в чемпионате России, в сезоне-2013/14 он возглавлял уфимский «Урал».

Гулинелли более года назад покинул пост главного тренера сборной Египта, а на клубном уровне последний раз работал в сезоне-2015/16, когда тренировал итальянскую «Мольфетту».

Главным тренером «Белогорья» остаётся Геннадий Шипулин. В прошлом сезоне старшим тренером белгородцев был Александр Косарев.