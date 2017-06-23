«Ярославич» покинули пять игроков, трое продлили контракты

Волейбольный клуб «Ярославич», который в сезоне-2016/17 выиграл чемпионат России в Высшей лиге «А» и вернулся в Суперлигу, покинули пять игроков: связующий Дмитрий Красильников, блокирующий Николай Евтюхин, доигровщик Никита Аксютин, диагональные Виталий Мельников и Евгений Тюрин, сообщает пресс-служба клуба.

Продлили контракты с ярославским клубом либеро Александр Соколов, доигровщик Леонид Щадилов и блокирующий Виктор Никоненко. Также в команде остались доигровщики Иван Пискарёв и Рафаэль Мигел, блокирующий Михаил Моров, связующий Азизбек Исмаилов и либеро Дмитрий Глотов.