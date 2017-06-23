Устинов: главная задача «Ярославича» – закрепиться в Суперлиге

Генеральный менеджер волейбольного клуба «Ярославич», который по итогам сезона-2016/17 вернулся в Суперлигу, Олег Устинов прокомментировал подписание спонсорского контракта с заводом «Автодизель» и расставание с пятью игроками.

«Какие задачи будут стоять перед «Ярославичем» в предстоящем сезоне? Понятно, что мы не можем бороться за медали и еврокубки. Конкуренция очень большая, у команд высочайший уровень. Наша главная задача – закрепиться в Суперлиге. Будем решать её с помощью нашего партнёра: вчера мы подписали соглашение о сотрудничестве с ярославским моторным заводом «Автодизель» группы «ГАЗ» – одним из главных предприятий нашего города.

Насколько сильно различаются бюджеты клубов Высшей лиги «А» и Суперлиги? Минимум в два раза. Если сравнивать с топовыми клубами, то ещё больше.

Расставание с пятью игроками? Мы благодарны всем этим ребятам, они хорошо себя зарекомендовали. Евтюхин, Мельников, Тюрин, Аксютин и Красильников выдали хороший сезон и помогли нам решить задачу по возвращению в Суперлигу. Мы расстались без всяких обид. Но сейчас у нас другие задачи, и тренерский штаб посчитал, что нужны другие игроки. В ближайшее время новички будут», — приводит слова Устинова «Спорт Бизнес Online».