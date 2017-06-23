Диагональный Крикун продолжит карьеру в Польше

26-летний диагональный Олег Крикун подписал контракт с польским клубом «Бельско-Бяла».

«Я получил предложение от «Бельско-Бяла» и решил попробовать свои силы в польской лиге. Я живу в Калининграде, поэтому дополнительным плюсом для меня стало близкое расстояние до дома и до моей семьи. Все знают, что польская лига — одна из лучших лиг в мире, и я хочу как можно лучше выступить здесь ради командного результата», — приводит слова Крикуна пресс-служба польского клуба.

По ходу сезона-2016/17 Крикун перешёл из нижневартовского клуба «Югра-Самотлор» в «НОВУ». Ранее нападающий выступал за «Динамо-Янтарь» из Калининграда, «Тюмень» и краснодарское «Динамо».